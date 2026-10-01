Trasporto pesante, Cespira presenta HPDI 3.0

(Adnkronos) –

Cespira ha presentato a IAA Transportation 2026 il nuovo HPDI 3.0, la nuova generazione del suo sistema di iniezione diretta ad alta pressione per motori ad accensione per compressione. La produzione è prevista nel quarto trimestre del 2026. La tecnologia HPDI consente ai motori destinati al trasporto pesante di utilizzare carburanti come GNL e BioGNL. Secondo i dati comunicati dall’azienda, le precedenti generazioni del sistema sono già state impiegate su oltre 10.000 autocarri in più di 30 Paesi, per un totale superiore a 3 miliardi di chilometri percorsi. Il sistema HPDI 3.0 introduce un nuovo controllo della pressione del carburante, componenti progettati per una maggiore durata e un’architettura modulare che facilita molto l’integrazione su diverse configurazioni di motore.

Cespira afferma inoltre di aver sviluppato i nuovi componenti tenendo conto di possibili future applicazioni a idrogeno.

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Pubblicato il 1 Ottobre 2026