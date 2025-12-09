Trasporti, Rossetti (Ferrovienord): “Info point cantieri è contatto diretto con pubblico”

(Adnkronos) – “Abbiamo voluto fortemente istituire questo Infopoint proprio nella stazione Cadorna, nel cuore di Ferrovienord, per offrire un contatto diretto con gli utenti. Ferrovienord è infatti molto impegnata in numerosi cantieri, anche di grande importanza, ed è quindi fondamentale fornire un punto di riferimento dove i cittadini possano rivolgersi, sia per segnalazioni, sia semplicemente per informazioni sulla durata o sull’entità dei lavori”. Così il presidente di Ferrovienord, Pier Antonio Rossetti, all’inaugurazione, oggi alla stazione di Milano Cadorna, dell’Info point Cantieri della società del Gruppo Fnm. Un ufficio pensato per offrire al pubblico informazioni sulle attività di manutenzione e sviluppo della rete lombarda. A proposito di interventi, Rossetti fa sapere che “Regione Lombardia ha investito circa 11 milioni di euro in 29 stazioni: molte di esse sono già quasi concluse, mentre altre sono in fase di avvio. A questo si aggiunge tutta la manutenzione straordinaria del cantiere di Seveso – approfondisce – Tra i principali interventi ci sono quelli di Bovisa, Busto Arsizio e naturalmente la linea Brescia-Iseo-Edolo, la cui riqualificazione è stata completata la scorsa estate e che dal 2026 sarà trasformata in linea a idrogeno, con la sostituzione completa della flotta attuale di 14 treni a diesel”. Le dichiarazioni del presidente di Ferrovienord giungono a un anno dall’inizio del suo mandato. "Un anno in cui sono stati aperti molti cantieri, ne sono stati chiusi altri e numerosi lavori sono già iniziati. Grazie anche a tutto il personale di Ferrovie Nord: uomini e donne che lavorano realmente giorno e notte per garantire che il servizio sia sempre reso al meglio”, conclude Rossetti.

Pubblicato il 9 Dicembre 2025