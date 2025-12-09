Trasporti, Lucente (Regione Lombardia): “Info point aggiorna utenza su avanzamento lavori”

(Adnkronos) – “Regione Lombardia ha investito 1,7 milioni di euro per l’acquisto di nuovi treni. Gestisce inoltre 360 chilometri di ferrovia con Ferrovie Nord e 125 stazioni gestite dalla stessa società, sulle quali ha siglato un contratto di servizio da 2 miliardi di euro. Questi fondi vengono impiegati concretamente in cantieri e altri interventi. È quindi corretto fornire informazioni sull’avanzamento dei lavori e garantire un punto di riferimento nella stazione più importante, quella di Cadorna”. Così Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, commenta l’inaugurazione, oggi alla stazione di Milano Cadorna, dell’Info point Cantieri di Ferrovienord – Gruppo Fnm, pensato per offrire al pubblico informazioni sulle attività di manutenzione e sviluppo della rete lombarda. “Non sempre nelle stazioni sono presenti punti informativi riguardanti la cantierizzazione della rete ferroviaria e delle stazioni stesse – aggiunge l’assessore – di conseguenza un cittadino può percepire ritardi o disagi senza comprenderne le cause. Per questo – conclude – è importante fornire informazioni corrette attraverso un punto informativo fondamentale”.

Pubblicato il 9 Dicembre 2025



Pubblicato il 9 Dicembre 2025