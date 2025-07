Trasporti, Gibelli (Fnm): “Una filiera tutta italiana è la scommessa dell’idrogeno”

(Adnkronos) – “Dopo il progetto dell’Hydrogen Valley in provincia di Brescia, adesso inauguriamo la stazione di rifornimento a idrogeno sul sistema delle tangenziali di Milano, promossa all'interno del gruppo da Milano Serravalle. Un servizio innovativo che consentirà di intercettare la rete europea di distribuzione di idrogeno anche in Lombardia. La scommessa dell'idrogeno è quella di avere una filiera tutta italiana e la non dipendenza dall'estero”. Così Andrea Gibelli, presidente di Fnm Spa, intervenendo oggi pomeriggio alla presentazione della prima stazione di rifornimento a idrogeno per il trasporto stradale a Carugate (Mi). Quella di Carugate è la prima di 5 stazioni attualmente in corso d’opera e rientra un progetto che ha richiesto un investimento di 55,4 milioni di euro e co-finanziato con i fondi Pnrr e Ue. L’iniziativa ha l’obiettivo di avviare un modello di mobilità a idrogeno applicato al trasporto su gomma in Italia, a partire da uno snodo infrastrutturale chiave nel cuore della Lombardia. “In Italia in genere si ha un'eccessiva prudenza che porta a subire gli standard degli altri Paesi. In questa occasione siamo rimasti al passo con gli altri Paesi più sviluppati che hanno già investito in tecnologie a idrogeno e abbiamo colto questa opportunità”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Luglio 2025