Trasporti, Diamantini (Trenitalia): “Milano e Parigi di nuovo collegate grazie a Frecciarossa”

(Adnkronos) – “È importante collegare due grandi capitali europee come Milano e Parigi. Due capitali di business, cultura e turismo. Portare il Frecciarossa a Parigi e a Milano dimostra che il nostro network europeo tende a crescere con dei cross border che collegano tutta l’Italia alla Francia”. Così Pietro Diamantini, direttore Business Alta Velocità di Trenitalia, a margine della conferenza stampa organizzata da Fs e tenutasi in occasione del Bit 2025 di Milano, la più importante manifestazione in Italia per l’innovazione nel settore dei viaggi e del turismo. Da aprile, infatti, torna il collegamento ad alta velocità Milano-Parigi dopo l’interruzione del tunnel ferroviario del Frejus, chiuso da fine agosto 2023 a causa di una frana sul fronte francese, che ha tenuto bloccata la linea Torino-Lione. Il Frecciarossa 1000 di Trenitalia France, che ha debuttato oltreconfine nel dicembre 2021, tornerà dunque a viaggiare e presto saranno disponibili sui canali di vendita i biglietti per il retour ferroviario tanto atteso. Al centro dell’evento non solo il ritorno del collegamento in Frecciarossa Milano-Parigi, ma anche le attività di Trenitalia France e l’integrazione tra il fitto network di Frecciarossa sul territorio nazionale con i suoi collegamenti esteri. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Febbraio 2025