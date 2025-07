Trasporti, Catania (Milano Serravalle): “Prima rete rifornimento a idrogeno italiana parte da Carugate”

(Adnkronos) – Con l’inaugurazione della stazione di rifornimento di idrogeno, a Carugate (Mi), nasce “la prima rete di distribuzione in Italia. Parte da qui perché è qui che si incrociano due trans-european network, due assi fondamentali del trasporto europeo: quello Est-Ovest e quello Nord-Sud. Più creiamo infrastrutture, più attrarremo degli operatori che faranno girare i loro mezzi, i loro camion o le loro automobili, utilizzando l'idrogeno come vettore energetico”. Così Elio Catania, presidente di Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa, prendendo parte oggi alla presentazione della prima delle cinque stazioni di rifornimento di idrogeno per il trasporto stradale. L’iniziativa di Fnm e della stessa Milano Serravalle – Milano Tangenziali mira ad avviare un modello di mobilità a idrogeno applicato al trasporto su gomma in Italia, a partire dallo snodo infrastrutturale di Carugate, un punto chiave nel cuore della Lombardia. “In Europa circolano circa 6mila mezzi a idrogeno – riprende Catania – Il nostro asse in Italia si collega alla Svizzera e alla Germania, per tutto il traffico pesante che unisce il bacino del Mediterraneo attraverso Genova con il centro Europa. L'idrogeno è stato riconosciuto un vettore fondamentale nella strategia europea e in quella italiana, al punto che degli importanti finanziamenti del Pnrr sono stati dirottati proprio su questo. Adesso dobbiamo costruire la filiera, il che vuol dire una rete di distribuzione, la produzione e poi i mezzi”, conclude. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Luglio 2025