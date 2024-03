Trasporti, assessore Conte: “Mobilità tema centrale per futuro pianeta”

(Adnkronos) – “Nelle città si genera ricchezza, ma è il posto in cui si inquina di più. Il 70 delle emissioni di CO2 vengono provocate e prodotte all'interno delle grandi città. Gestire questa dinamica è fondamentale per il futuro del nostro pianeta e la mobilità è un tema centrale in questo schema. La visione deve essere più olistica e guardare insieme come si arriva nelle grandi città e come ci si sposta all'interno. Sperando sempre di più di arrivare a una governance condivisa”. Lo ha detto Emmanuel Conte assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare Comune di Milano, nel suo intervento all’incontro istituzionale “Dall’Europa a Milano: un viaggio nel futuro”, organizzato ad Assago, lunedì 11 marzo, da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., concessionaria autostradale che fa capo al gruppo FNM. L’incontro è stato voluto per presentare la 51esima edizione degli ASECAP days, l’evento internazionale organizzato da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A in collaborazione con AISCAT, l’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori, e ASECAP, Associazione Concessionarie Europee, che si terrà per la prima volta a Milano, dal 13 al 15 maggio. “Abbiamo inaugurato il primo pezzo della M4. Con l'estensione già della M4 verso Segrate, l'estensione della metropolitana rossa verso Baggio Valsesia, anche con finanziamenti nazionali e l'estensione della linea verso Monza, stiamo immaginando un'estensione della rete urbana, di un'infrastruttura del trasporto pubblico locale che deve essere intermodale con chi invece porta le persone fino a Milano. Quindi non solo pensare a come si muove la città, ma come ci si arriva – ha illustrato Conte – C'è bisogno anche di una visione che vada oltre le amministrazioni politiche. Ben venga il ruolo delle società partecipate, regionali, cittadine o nazionali, che invece devono avere dei piani industriali che guardino a orizzonti temporali più lunghi” ha concluso. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



