Trasparenza, semplificazione e velocizzazione nel rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione: è questo il risultato del potenziamento dello Sportello Unico per l‘Edilizia (SUE), oggi telematico, che rappresenta un vero e proprio salto di qualità per la città di Foggia.

Con l’approvazione da parte della Commissione Straordinaria il nuovo SUE costituirà inderogabilmente il canale esclusivo per tutti gli ambiti procedimentali in materia edilizia. Procedimenti che di conseguenza verranno interamente dematerializzati.

La normativa che disciplina la materia impone, infatti, ai Comuni di costituire un unico punto di accesso per il privato interessato alle vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’eventuale intervento edilizio. Lo Sportello Unico per l’Edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento.

Il SUE si configura sia come strumento di organizzazione e gestione amministrativa, sia come centro di informazioni ed assistenza che consente di avere a disposizione un solo interlocutore tramite il quale ottenere informazioni, compiere gli adempimenti previsti e ricevere attestazioni, autorizzazioni e abilitazioni senza doversi relazionare con le singole autorità coinvolte nel procedimento. Nel fare questo è necessario però garantire uniformità nella gestione di tutti i procedimenti e permettere il tracciamento dell’istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Su richiesta del commissario Cardellicchio, per facilitare e acquisire dimestichezza con le nuove procedure informatiche, è stata prevista una attività di informazione specifica direttamente con i tecnici interessati operanti sul territorio, attraverso il coinvolgimento degli ordini professionali.



Pubblicato il 15 Luglio 2023