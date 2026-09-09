Attualità

Trapani, crolla il balcone dell’abitazione: morta una donna a Mazara del Vallo

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese, dove una donna è morta a causa del crollo della soletta in cemento armato di un balcone. L'incidente si è verificato martedì sera in via Raffaele Castelli.  Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima si trovava sul balcone nel momento esatto in cui la struttura ha ceduto. Immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle gravissime lesioni riportate. In via precauzionale, viste le precarie condizioni statiche dell’edificio, è stato disposto lo sgombero immediato di tre famiglie residenti nello stabile. Gli sfollati sono stati trasferiti in una struttura ricettiva.  L'area resta interdetta e il Comune emetterà a breve un'ordinanza di divieto di accesso alle abitazioni fino a quando non saranno garantite le condizioni di sicurezza. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Festival, Milano celebra la 40^ edizione di MiX

11 minuti fa

Alessandro Di Battista, l’ultimo aggiornamento dopo l’intervento a Cuba: “Affronta nel migliore dei modi questa fase”

31 minuti fa

Champions League, tutte le partite di oggi e dove vederle

38 minuti fa

Usa: “Distrutte 5 petroliere iraniane”. Teheran lancia bombe a grappolo in Giordania

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio