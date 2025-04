Trapani, 14enne morto dopo caduta da tetto casolare: grave l’amico

(Adnkronos) – Tragedia oggi a Mazara del Vallo (Trapani), dove un ragazzo di 14 anni è morto dopo essere caduto dal tetto di un casolare abbandonato. Il suo amico, di 13 anni, nel volo di circa 20 metri, è rimasto gravemente ferito: ricoverato in prognosi riservata. Come ricostruito dai carabinieri, che indagano sulla tragedia, i due ragazzini stavano giocando sul tetto di un ex stabilimento vitivinicolo, sul lungomare San Vito di Mazara del Vallo, quando, all'improvviso, il tetto è crollato. Il ragazzo di 14 anni è morto sul colpo. Sono stati gli amici a dare l'allarme. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Aprile 2025