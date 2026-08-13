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Trani, accoltellato durante rissa tra giovani in piazza: morto 18enne

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(Adnkronos) – E' finita con un omicidio una rissa scoppiata nella notte a Trani. La vittima è un 18enne, accoltellato in piazza Papa Giovanni XXIII. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di giovani, uno di Trani e l'altro proveniente da Andria.  La vittima è stata raggiunta alla schiena dalle coltellate, che si sono rivelate fatali. Immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso di Trani, il 18enne è stato successivamente trasferito all'ospedale di Bisceglie, dove è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Sulla vicenda indagano i carabinieri.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Agosto 2026

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