Attualità

Tragico schianto ad Asiago, morti tre ventenni

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Tre ventenni sono morti e un altro ha riportato gravissime ferite alla testa e al torace mentre un quinto è rimasto illeso: questo il tragico bilancio di un incidente avvenuto nella notte ad Asiago, in provincia di Vicenza.  L'auto su cui viaggiavano i cinque ragazzi si sarebbe schiantata, intorno alle 3.30 di stanotte, contro la fontana di una rotatoria lungo via Verdi. Le indagini sono in corso. Secondo una prima ricostruzione, i tre ventenni sarebbero morti sul colpo, incastrati nell'abitacolo della Peugeot 207 a bordo della quale viaggiavano, un altro ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Bassano del Grappa e non sarebbe in pericolo di vita.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Marina Berlusconi: “Big tech gente che se ne frega, piattaforme far west”

36 minuti fa

Afghanistan-Pakistan, a Doha annunciato cessate il fuoco

53 minuti fa

Ancora ottobrata, poi cambia tutto: maltempo in arrivo, rischio eventi estremi

1 ora fa

Israele: “Hamas rispetti impegni, no compromessi su restituzione salme ostaggi”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio