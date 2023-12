Tragico incidente a Roma, coppia investita da auto: morto anziano, ferita la moglie

(Adnkronos) – Una coppia è stata investita ieri sera da un'auto in via di Tor Tre Teste a Roma. Nell'impatto l'uomo, di 74 anni, è morto mentre la moglie, di 73 anni, è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Sul luogo dell'incidente, avvenuto intorno alle 19 all'altezza del civico 201, sono intervenuti gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale. Alla guida dell'auto, una Polo, che ha investito i due pedoni c'era un uomo di 48 anni sottoposto poi ai test alcool e droga. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Dicembre 2023