Tragedia sulla cresta Kuffner, due alpinisti trovati senza vita sul monte Maudit

(Adnkronos) – Due alpinisti sono morti oggi, sabato 13 giugno, sulla cresta Kuffner sul versante francese del Monte Maudit. L'intervento è stato effettuato dal soccorso francese, mentre la centrale unica di quello della Valle d’Aosta ha coordinato l’operazione insieme agli operatori del Soccorso alpino valdostano. Nella stessa fascia oraria erano in corso altri due interventi: uno sul Monte Cervino, gestito dall’elisoccorso svizzero, e uno sul ghiacciaio della Brenva, sul Monte Bianco, con l’intervento dell’elicottero del Pghm francese. Le tre operazioni, riferisce il Soccorso alpino valdostano, sono state gestite in contemporanea dalla Cus in costante contatto con i soccorritori svizzeri e francesi.

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Pubblicato il 13 Giugno 2026