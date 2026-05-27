Attualità

Tragedia sul lavoro nel Siracusano: operaio muore schiacciato da un pallet

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un operaio di 35 anni, ucraino, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici, è morto schiacciato da un pallet in contrada Gravilla, a Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato a scaricare materiale da un camion con un muletto quando, per cause ancora da accertare, è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Lentini dove è morto a causa delle gravi ferite riportate. Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinati dalla procura di Siracusa.   
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Benessere, italiani non inseguono più la performance, 85% decide seguendo l’umore del momento

22 minuti fa

Around The World, Expo Riva Schuh e Gardabags sulle rotte del business

32 minuti fa

Al festival Vie dei Libri l’anteprima di Ilaria Tuti con il nuovo romanzo

44 minuti fa

Sinner, quanto guadagna tra campo e sponsor? Cifre record per Jannik

54 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio