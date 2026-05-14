Tragedia alle Maldive, morti 5 italiani: chi sono le vittime

(Adnkronos) – Tragedia alle Maldive dove cinque italiani sono morti in seguito a un incidente avvenuto durante un'immersione subacquea. E' accaduto nell'atollo di Vaavu: i connazionali sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Due vittime sarebbero di Genova e le altre tre rispettivamente di Poirino, Milano e Padova. Tra queste, a quanto apprende l'Adnkronos, ci sarebbe Monica Montefalcone, ricercatrice Unige. La donna, 51 anni, lavorava presso il Distav, Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Genova. Fino a ora è stato recuperato un solo corpo, mentre proseguono le ricerche. Lo ha riferito il sito d'informazione locale The Edition, precisando che l'informazione diffusa dalle autorità locali in precedenza, secondo cui tutti i corpi erano stati ritrovati, è stata frutto di un errore avvenuto durante le operazioni di ricerca, causato da una comunicazione non corretta.

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Pubblicato il 14 Maggio 2026