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Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l’arrivo a Malpensa

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(Adnkronos) – Tragedia alle Maldive, sono rientrate oggi in Italia le salme degli altri 4 sub che hanno perso la vita durante una immersione in grotta. Si tratta della biologa marina Monica Montefalcone, docente all'università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e del biologo marino Federico Gualtieri. Il corpo del padovano Gianluca Benedetti era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. Nelle immagini, l'atterraggio del volo Turkish Airlines a Malpensa.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Maggio 2026

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