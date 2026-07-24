Attualità

Tragedia a Treviso, morto il motociclista 25enne ricoverato da domenica

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
È morto nel corso della notte, all’ospedale di Treviso, Adam Sbizzera, il 25enne di Setteville (Belluno) che domenica 19 luglio era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla strada statale Feltrina, a Montebelluna.  Il giovane motociclista aveva impattato ad alta velocità contro la fiancata dell’auto guidata da un 60enne che si stava immettendo sulla strada. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi ed era stato ricoverato in terapia intensiva.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Luglio 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Andrea Bocelli incanta Lajatico: trionfo al Teatro del Silenzio per i 30 anni di ‘Romanza’

15 minuti fa

Jennie torna con il nuovo singolo ‘Less Than a Lover’: il racconto di un amore estivo

20 minuti fa

Manageritalia Veneto, Carlo Terrin è il nuovo presidente, Lucio Fochesato vicepresidente

32 minuti fa

Pompei restituisce il soffitto dionisiaco di una sala da banchetto della Regio IX

42 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio