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Tragedia a Senago, auto con 9 giovani a bordo finisce in un canale: tre morti

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(Adnkronos) – Drammatico incidente stradale oggi nel nel comune di Senago, nel Milanese. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che un’autovettura con nove giovani a bordo è finita in un canale. Tragico il bilancio, con tre ragazzi morti e altri sei feriti. Sul posto le squadre di soccorso: oltre ai Vigili del Fuoco, presenti anche il personale sanitario e le forze dell’ordine. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Giugno 2026

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