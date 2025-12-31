Attualità

Tragedia a Sassari, morto un operaio durante la manutenzione all’impianto elettrico

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Incidente mortale sul lavoro a Sassari. Un operaio 56enne ha perso la vita mentre era impegnato in un magazzino per lo stoccaggio delle merci. L’uomo si stava occupando di manutenzioni all’impianto elettrico ed era in quota a bordo di un cestello. Durante una manovra del mezzo elevatore è rimasto schiacciato contro una trave. Per lui non c’è stato niente da fare.  Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Sassari e gli ispettori dello Spresal. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro del mezzo e della porzione di capannone teatro dell’incidente mortale. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Calenda-Formigli, botta e risposta: “Mi ha invitato per attaccare Meloni”, “Tutto falso”

14 minuti fa

Omicidio di Rob Reiner e della moglie, bloccata la diffusione dei referti medici

1 ora fa

Morto l’uomo più obeso del mondo, era arrivato a sfiorare 600 chili

1 ora fa

Capodanno e bambini, attenzione a fumi fuochi artificio: l’allarme dei pediatri

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio