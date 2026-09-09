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Tragedia a Milano, bimba di due anni morta in ospedale

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(Adnkronos) –
Una bambina di due anni è morta all'ospedale pediatrico Buzzi dopo essere giunta in gravissime condizioni dal pronto soccorso dell'ospedale di Rho. Il Buzzi ha fatto un esposto alla Procura di Milano, come da prassi in questi casi.  Secondo le ricostruzioni, la bambina sarebbe arrivata al pronto soccorso di Rho con forti dolori addominali. Dopo essere stata in presa in carico dai medici, il quadro clinico sarebbe peggiorato e la piccola avrebbe subito un arresto cardiaco. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Settembre 2026

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