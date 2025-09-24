Attualità

Tragedia a Fiumicino, 35enne travolta e uccisa a Isola Sacra

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Tragico incidente a Fiumicino. Una donna di 35 anni è stata travolta e uccisa, intorno alle 22 di ieri, mentre era in strada nei pressi di via Redipuglia nella zona di Isola Sacra. L'impatto con la Smart non le ha lasciato scampo, la donna è morta sul colpo. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Massimo Zen graziato da Mattarella, la moglie: “Felice, non sta bene e iniziava a cedere”

7 minuti fa

Carta igienica in frigo, l’idea per conservare meglio frutta e verdura

13 minuti fa

Roma, completata rete case sociali degli anziani nel I Municipio

13 minuti fa

Meloni: “Condanna totale dell’attacco alla Flotilla, anche se la loro è una missione irresponsabile”

25 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio