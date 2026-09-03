Tragedia a Finale Ligure: trovati morti in casa padre, madre e figlio 15enne. Ipotesi omicidio-suicidio

(Adnkronos) – Tragedia familiare a Finale Ligure in provincia di Savona. In un appartamento sono stati trovati morti un uomo di 60 anni, la moglie e il figlio di circa 15 anni: l'ipotesi degli inquirenti è che si tratti di un duplice omicidio-suicidio. E' stato il datore di lavoro dell'uomo a lanciare l'allerta non vedendolo arrivare al lavoro così un parente si è recato nell'abitazione e sono stati avvisati i carabinieri. Da una primissima ricostruzione potrebbe essere stato l'uomo a sparare alla moglie e al figlio per poi togliersi la vita. In casa è stato trovato un biglietto. Sul caso proseguono le indagini dei carabinieri.

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Pubblicato il 3 Settembre 2026