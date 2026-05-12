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Tragedia a Catania, suora muore annegata per salvare le consorelle in difficoltà

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(Adnkronos) – Tragedia nel mare di Vaccarizzo, a Catania. Una suora, Nadir Santos da Silva, di 45 anni, è morta annegata nel tentativo di salvare dalle onde alcune sue consorelle che si erano tuffate per fare un bagno. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri al Villaggio Delfino. Le esequie saranno celebrate giovedì, alle 16, nella chiesa madre di San Giovanni La Punta e ad officiarle sarà l’Arcivescovo di Catania.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Maggio 2026

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