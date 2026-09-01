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Tragedia a Benevento, uccide i due fratelli nel ristorante di famiglia e poi si suicida

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(Adnkronos) – Tre fratelli sono stati trovati uccisi con colpi di arma da fuoco in un ristorante ad Apice, nel Beneventano. L’ipotesi è che uno di loro abbia sparato agli altri due e si sia poi suicidato. Il ristorante è gestito dalla famiglia. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri della compagnia di Benevento. Indagini in corso.  IN AGGIORNAMENTO 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Settembre 2026

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