Traffico intenso per Pentecoste, ancora disagi in Emilia Romagna

(Adnkronos) –

Traffico intenso per Pentecoste e ancora disagi sulle strade in Emilia Romagna. La circolazione è regolare sulla rete viaria principale nazionale, ma ci si attende una moderata intensificazione del traffico per gli spostamenti a corto e medio raggio, in uscita dai maggiori centri abitati nella mattinata e in senso opposto dal tardo pomeriggio/serata. In particolare, sull’A22 del Brennero, è previsto, anche per la giornata di domani lunedì 29 maggio, traffico da moderato a intenso per gli spostamenti connessi alla festività della Pentecoste. Permane sulla SS 3 bis Tiberina (E45) il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 3,5 t, esclusi i mezzi che trasportano persone e quelli di emergenza, in direzione nord tra gli svincoli di Bagno di Romagna (FC) e Sarsina Sud (FC). Pertanto all’uscita di San Sepolcro detti mezzi vengono indirizzati in direzione di Arezzo sulla SS 73 per raggiungere la A1 e proseguire in direzione di Bologna. Tali provvedimenti di regolazione del traffico commerciale sono collegati all’interdizione, causa frana, della SS 71 tra il km 250+000 ed il km 244+800, in località Bivio Montegelli nella provincia di Forlì-Cesena ed ai lavori in atto presso la galleria “Lago di Quarto” della SS 3 bis (situata nel tratto compreso tra gli svincoli di Quarto e Sarsina) ove si circola in doppio senso di circolazione nella canna in direzione sud. Per le lunghe percorrenze è consigliato il percorso alternativo sul Raccordo Autostradale Perugia-Bettolle in direzione della A1. Si ricorda il divieto di circolazione per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate fuori dai centri abitati con orario 09-22. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Maggio 2023