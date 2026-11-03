Traffico droga, estorsioni e armi, 20 misure nell’Aquilano, coinvolta la provincia di Foggia

La Polizia ha eseguito questa mattina 20 misure cautelari nelle province dell’Aquila, Teramo, Bologna, Foggia e Napoli con le accuse, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, danneggiamento seguito da incendio, detenzione di armi ed esplosivi, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, con l’aggravante del metodo mafioso.

L’inchiesta, avviata nel 2024 e condotta dalla Sezione investigativa del Servizio Centrale Operativo dell’Aquila, ha fatto emergere un nuovo fenomeno connesso all’infiltrazione della criminalità organizzata nel comprensorio aquilano. Secondo le accuse, un condannato per associazione di stampo mafioso appartenente alla criminalità organizzata siciliana, scontata la pena, si sarebbe stabilito a Sulmona e si sarebbe alleato con un gruppo locale che da anni gestiva lo spaccio in Valle Peligna, dando vita a un sodalizio autonomo che riprodurrebbe i metodi mafiosi nel territorio.

Il gruppo avrebbe conquistato il monopolio della cocaina a Sulmona e nei comuni peligni, con un volume d’affari stimato in almeno 180-200 mila euro al mese. Decisivi sarebbero stati gli accordi con un narcotrafficante albanese e con un esponente del clan camorristico egemone nello spaccio a Secondigliano. Il gruppo, secondo gli investigatori, era organizzato come un’impresa, con ruoli definiti per custodia e distribuzione della droga, gestione delle piazze e ripartizione dei profitti. Il controllo del territorio sarebbe stato imposto con la violenza: aggressioni, minacce armate ed estorsioni ai danni di pusher e clienti morosi, e attentati incendiari rivolti anche contro esponenti di spicco dei gruppi rivali nello spaccio di cocaina. Le indagini hanno inoltre documentato la disponibilità di armi ed esplosivi, recuperati anche attraverso la criminalità organizzata napoletana e destinati, secondo l’accusa, a un attentato dinamitardo.



Pubblicato il 3 Novembre 2026