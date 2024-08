Tradizione, cultura e cooperazione: grande successo per il calendario estivo di Castelluccio Valmaggiore

Bilancio positivo per l’agosto castelluccese che, anche quest’anno, ha registrato grande partecipazione. Tra gli appuntamenti più apprezzati, spicca la “Sagra della pasta fatta a mano”, giunta alla sua 46ª edizione. L’evento, organizzato in collaborazione con la Pro Loco, ha saputo ancora una volta attrarre un gran numero di visitatori, confermandosi come uno dei momenti clou dell’estate castelluccese. La celebrazione delle tradizioni culinarie locali, accompagnata da intrattenimento musicale, ha offerto ai partecipanti un’esperienza autentica e ricca di sapori.

Grande successo ha riscosso anche la “Festa delle pettole”, che ha visto il coinvolgimento di numerosi cittadini e turisti. Giunta ormai alla sua terza edizione, la manifestazione si è affermata come una delle feste più sentite, capace di unire tradizione e convivialità in un’atmosfera festosa.

Un altro momento significativo è stato “La Zita Castelluccese”, una rievocazione storica che ha riportato in vita le usanze matrimoniali degli anni ’70. Questo evento, arricchito da una mostra fotografica, ha offerto ai partecipanti un viaggio nel passato, permettendo di riscoprire le radici culturali del territorio, grazie all’impegno del gruppo informale delle “Panchine colorate” e della Pro Loco.

La festa di mezz’estate è stata illuminata dalla magia della quarta edizione dell’“Aurora di Ferragosto al museo”, tenutasi al Belvedere Museo Valle del Celone. La straordinaria performance della violinista Alena Savina, ha regalato ai presenti un momento di rara bellezza, unendo la musica alla suggestione delle prime luci del giorno. Grande attenzione anche per le “Note di gentilezza” del 13 agosto e per i festeggiamenti in onore di San Rocco a cura del Comitato Feste.

“Un evento di particolare importanza – sottolinea il sindaco Pasquale Marchese – è stato quello dell’11 agosto, che ha segnato un momento storico per il nostro comune. Nell’ambito del progetto internazionale ‘Cambridge Gateway from India’, ha avuto luogo una cerimonia presso l’Arco di Via Porta del Pozzo, seguita da un corteo in direzione del Municipio. Durante questa cerimonia, è stata collocata una pietra dell’arco di Cambridge in un’opera realizzata dall’artista castelluccese Antonio Ziccardi, simbolo tangibile dell’amicizia tra la nostra Castelluccio Valmaggiore e la città di Cambridge”.

La manifestazione ha visto la partecipazione di illustri ospiti internazionali, tra cui Baiju Thittala Varkey, sindaco di Cambridge, Robert Dryden, assessore del Comune di Cambridge e Gran Maestro d’Inghilterra e Irlanda dell’Ordine dei Cavalieri di San Giorgio Martire e Abdul Arain, tesoriere della associazione negozianti Mill Road Traders Association, promotori de progetto Cambridge Gateway from India. Questo evento non solo ha celebrato l’amicizia tra i due comuni, ma ha anche segnato un ulteriore passo verso la costruzione di un legame duraturo tra le due comunità.

A seguito della cerimonia, il sindaco Pasquale Marchese ha annunciato con orgoglio il conferimento della cittadinanza onoraria al collega Baiju Thittala Varkey, all’assessore Robert Dryden e al tesoriere Abdul Arain, riconoscendo il loro impegno e il profondo legame di fratellanza instaurato tra Castelluccio Valmaggiore e Cambridge.

“La collocazione della pietra di Cambridge – ha evidenziato il primo cittadino Marchese – rappresenta non solo un simbolo di amicizia, ma anche di unità tra popoli e culture diverse. Siamo onorati di aver accolto i nostri amici di Cambridge e siamo orgogliosi di celebrare insieme a loro questo importante passo verso una cooperazione internazionale più stretta. Il conferimento della cittadinanza onoraria è un gesto simbolico che rafforza ulteriormente il legame tra le nostre città, che sono ora più vicine che mai. Ringrazio per l’importante lavoro di mediazione il nostro concittadino Piero D’Angelico, ispiratore della cerimonia”.

Tutti gli eventi in programma nel calendario dell’agosto castelluccese hanno registrato un’ottima affluenza, dimostrando ancora una volta quanto la comunità sia legata alle sue tradizioni e quanto sia importante il ruolo della collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la Pro Loco e le diverse realtà locali, esercizio commerciali e associazioni di volontariato.

“A nome dell’Amministrazione – conclude il sindaco Marchese – ringrazio di cuore tutti coloro che hanno partecipato e collaborato alla riuscita delle manifestazioni, rendendo l’estate 2024 un successo. Il grande afflusso di visitatori e la vivace partecipazione dei cittadini hanno confermato il valore e l’importanza di questi eventi, che non solo celebrano la nostra cultura, ma rafforzano anche i legami all’interno delle comunità”.



Pubblicato il 22 Agosto 2024