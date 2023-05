Tra parco naturale attrezzato, percorso ciclo-pedonale e impianti sportivi

Roseto Valfortore punta sempre più sulla valorizzazione del patrimonio naturalistico rendendolo accessibile con servizi e opportunità di distrazione per grandi e piccini offrendo la possibilità di vivere un’area sempre più vasta. Parte una fase di attuazione di una serie di progetti da realizzare recuperando il patrimonio di sorgenti d’acqua presenti in zona, considerando che Roseto, fino a poco tempo fa, era un comune autonomo sotto l’aspetto idrico ma, invece, oggi è legato all’Acquedotto Pugliese. “Abbiamo lavorato in questo periodo per creare un nuovo percorso di valorizzazione che unisca tradizione a innovazione” spiega Lucilla Parisi Sindaco di Roseto Valfortore. “Nell’agro dei mulini ad acqua realizzeremo una SPA con l’acqua di sorgente, mentre nell’area circostante nascerà un parco naturale con una miscela di divertimento per i piccoli (baby marines) ad un percorso per i grandi. Per il futuro, non molto lontano, siamo pronti ad intervenire per limitare sempre di più l’accesso delle auto mettendo a disposizione un trenino elettrico”., Sarà disponibile molto presto anche un sentiero ciclo-pedonale che collegherà l’area dei Mulini ad acqua all’area naturalistica della Rocchetta dove è presente anche una cascata. Tra i progetti anche un intervento nell’area dei Paduli dove già è presente una zona ludico-creativa con impianti sportivi. “Tra i vari interventi sarà realizzato un campo di padel e sistemeremo il campo di pallavolo e la vera novità sarà la creazione un lago per la pesca sportiva. Inoltre, abbiamo previsto anche un’area per la sosta dei camper. Stiamo lavorando per realizzare progetti a breve e lunga scadenza, per offrire già nei prossimi mesi delle opportunità di fruibilità di queste splendide aree naturalistiche sia ai residenti che ai turisti”, conclude Lucilla Parisi., L’augurio è che Regione e Provincia intervengano per migliorare la viabilità in direzione della Campania, in modo da garantire flussi turistici anche da questa regione confinante.



Pubblicato il 23 Maggio 2023