Tra mercato e l’obiettivo di migliorare la classifica

Nella giornata di martedì 28 dicembre per il Calcio Foggia è stata molto positiva in quanto la Corte d’Appello ha ridotto da 4 a 2 i punti di penalizzazione e ridotto le squalifiche di inibizione per il presidente dott. Nicola Canonico e la vice presidente, la dott.ssa Pinto. Sebbene ci si aspettasse una cancellazione totale, si può reputare una sorta di vittoria, in attesa a gennaio di iniziare la sessione di calciomercato per rinforzare la rosa e migliorare ulteriormente la classifica della squadra di Zeman che ha concluso l’anno solare 2021 pareggiando allo ‘Zac’ contro il Monterosi Tuscia, esattamente come era successo un girone fa alla prima gara di andata. La prossima partita per il Foggia di Zeman sarà il 9 gennaio in trasferta contro il Potenza del presidente Salvatore Caiata, un incontro tutt’altro che facile in quanto la squadra potentina è penultima in classifica ed ha impellenza di tornare alla vittoria che manca da sette turni. Tuttavia, il Foggia di Zeman in trasferta ha faticato nell’affermarsi, soltanto due volte, sei pari e due sconfitte, e deve porsi l’obiettivo di centrare più vittorie e trovare una continuità anche nel gioco che a volte, quando il proprio numero dieci Curcio non era in stato di grazia, non è riuscita a fornire palloni invitanti per l’ariete Alezi Ferrante, miglior acquisto di mercato del diesse Peppino pavone e rivelazione del girone C della Lega Pro, con ben undici reti. Un Foggia che in casa pare aver trovato la propria quadra, vincendo sei gare, pareggiando tre volte e perdendo alla terza giornata contro la Turris. Un bottino che questo Foggia può assolutamente migliorare grazie ad un mix di giocatori giovani, ad altri di grande qualità vedi Curcio e alla forza esplosiva di Petermann ed il cinismo del bomber Ferrante, ma dove urge qualche correttivo nei centrali difensivi, altre forze fresche per il dispendioso 4-3-3 e sicuramente in attacco una punta che può garantire anche gol facili che non sempre i rossoneri sono riusciti a fare per sbloccare determinate partite chiuse o sprecando troppo spesso nell’ultimo passaggio. A detta di Zeman il suo Foggia può migliorare ancora tanto e c’è da crederci, così come nei numeri nelle gare casalinghe. Di sicuro una delle tante liete e scommesse vinte da Zeman è stata quella del giovane Tuzzo. Da rivedere invece Di Grazia e Merola attanagliati da lunghi infortuni e troppo incostanti. Un Foggia però che deve continuare a crederci perché il progetto del presidente Nicola Canonico è pluriennale e va oltre i risultati meramente sportivi che daranno questa stagione. (Ph. Calcio Foggia):

M.I.

