Toyota Hilux Full Electric, il pick-up entra nell’era BEV

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Toyota amplia la gamma Hilux introducendo la nuova versione Full Electric, un modello che porta l’iconico pick-up giapponese nell’universo della mobilità a zero emissioni senza rinunciare a robustezza, affidabilità e capacità off-road. Il nuovo Hilux elettrico rappresenta un passaggio strategico per la Casa nipponica, che continua a puntare su una strategia multi-tecnologica per soddisfare esigenze differenti, dal mild hybrid fino al 100% elettrico. Pensato soprattutto per il mondo professionale, il nuovo Toyota Hilux Full Electric conserva il DNA che ha reso celebre questo modello a livello globale, introducendo però una nuova esperienza di guida più fluida, silenziosa ed efficiente. Il design riprende le linee della versione mild hybrid ma si distingue per alcuni dettagli specifici, come il frontale dedicato Electric con griglia chiusa e cerchi aerodinamici da 17 pollici. L’abitacolo evolve ulteriormente sul piano tecnologico grazie alla presenza del doppio display digitale da 12,3 pollici, del sistema Toyota Smart Connect e del nuovo selettore Shift-by-Wire che migliora ergonomia e praticità. Non manca il pacchetto Toyota Safety Sense di terza generazione con tutti i principali sistemi ADAS dedicati alla sicurezza e all’assistenza alla guida. Sotto il profilo tecnico, il nuovo Toyota Hilux Full Electric utilizza una piattaforma body-on-frame rinforzata per supportare l’elettrificazione senza compromettere le capacità operative del modello. La batteria agli ioni di litio da 59,2 kWh promette un’autonomia WLTP compresa tra 255 e 257 km, mentre la ricarica può arrivare fino all’80% in circa 30 minuti in corrente continua. La trazione integrale permanente con doppio eAxle consente al pick-up di sviluppare 196 CV complessivi, mantenendo elevate capacità in fuoristrada grazie ai 212 mm di altezza da terra, alla profondità di guado di 700 mm e agli angoli caratteristici da vero off-roader. Restano importanti anche le capacità di carico e traino, con una portata fino a 750 kg e una capacità di traino di 1.600 kg. Il nuovo Toyota Hilux Full Electric sarà disponibile in Italia negli allestimenti ICON e PREMIUM.

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Pubblicato il 21 Maggio 2026