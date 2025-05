Toyota Corolla Cross 2025: design evoluto, prestazioni ibride e allestimento GR SPORT

(Adnkronos) – La Toyota Corolla Cross si presenta in una veste completamente aggiornata, con un’estetica raffinata, tecnologie all’avanguardia e una gamma ancora più completa. Fin dal lancio del modello nel 2022, la Toyota Corolla Cross ha incarnato la visione del Marchio verso la neutralità carbonica. Grazie al sistema ibrido Toyota di quinta generazione, il SUV è disponibile nelle versioni Hybrid 140 e Hybrid 200, con trazione anteriore o integrale AWD-i. Quest’ultima introduce la modalità Snow Extra, pensata per garantire aderenza e stabilità su superfici innevate, sfruttando l’azione del motore posteriore per ottimizzare il controllo in ogni fase della guida. Il design esterno è stato affinato per rispondere alle preferenze europee. La nuova griglia anteriore a nido d’ape, la firma luminosa a LED e i gruppi ottici posteriori ridisegnati conferiscono alla vettura un carattere moderno e deciso. L’abitacolo sorprende per comfort e funzionalità, con una console centrale rivista, vani portaoggetti ottimizzati e un sistema di ricarica wireless di serie. Il pacchetto Toyota Smart Connect include un display touch da 10,5" e una strumentazione digitale da 12,3". La vera novità è l’introduzione dell’allestimento GR SPORT, che combina un look sportivo con dinamica di guida potenziata. Cerchi neri da 19", finiture esclusive, sedili in pelle sintetica BRIN NAUB e dettagli con logo GR definiscono un ambiente racing, senza rinunciare al comfort. L’assetto ribassato, le sospensioni riviste e la modalità Sport dedicata rendono la guida più coinvolgente.

La nuova Toyota Corolla Cross sarà disponibile in Europa dall’estate 2025, con la variante GR SPORT attesa in autunno.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Maggio 2025