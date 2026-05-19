Toyota, con il bZ4X Touring l’elettrico diventa versatile e avventuroso

(Adnkronos) – Un passo alla volta, e senza rinnegare l'approccio multitecnologia, Toyota accelera sulla strada dell'elettrico puro, allargando la propria offerta a segmenti fino a ieri appannaggio delle full hybrid. Si spiega così la proposta del bZ4X Touring, un suv 'importante' che raccoglie la base del modello già presente in gamma (peraltro appena rinnovato) aumentando la lunghezza e il bagagliaio e migliorando le prestazioni in trazione integrale. Non si tratta evidentemente di un segmento di primaria importanza sul mercato italiano, ma di una aggiunta che permette alla casa giapponese di guardare a nuclei familiari che hanno evidenti necessità di carico (si parte da 669 litri, quasi il 50% in più rispetto al bZ4X) e di autonomia in elettrico, con la possibilità di capacità di traino fino 1.500 kg e una offerta AWD per il massimo della versatilità. Il Touring – costruito sull'architettura modulare eTNGA – arriva con una gamma semplice ma completa, con un unico taglio di batteria, agli ioni di litio da 74,7 kWh, che permette alla due ruote motrici di garantire – almeno sulla carta con consumi omologati di 14 kWh/100 km – una autonomia che si avvicina ai 600 km. I più realistici test su strada inevitabilmente abbassano questo dato ma il range percorribile fra un rifornimento e l'altro resta comunque 'rassicurante'. Pesa il fatto che la versione FWD arrivi di serie con un caricatore da 11 kW mentre quello da 22 è riservato alla Premium, disponibile solo sulla 4 ruote motrici (che vanta una autonomia di 528 km). Quest'ultima con i suoi 380 CV e uno 0-100 in 4,5 secondi si afferma come la Toyota più veloce disponibile in Europa al di fuori della gamma GR pur mantenendo prestazioni da vero fuoristrada grazie ai sistemi X-MODE e Grip Control. Riconoscere la versione Touring rispetto alla bZ4x non è difficile per via del design più muscolare e robusto, con paraurti ridisegnati, nuove rifiniture dei passaruota, nuovi cerchi neri appositamente realizzati. All'interno i 14 cm di lunghezza e i 23 mm di altezza in più vanno a tutto vantaggio dell'abitabilità e della capacità di carico (che può anche contare sulle barre al tetto di serie, capaci di reggere fino a 80 kg). Nell'abitacolo – luminoso e con materiali non appariscenti ma 'solidi' – si ritrova la caratteristica centrale del cruscotto ultra-sottile, ripresa dalla bZ4x, con design orizzontale e uno schermo multimediale da 14 pollici posizionato ad una altezza ottimale per il conducente. Apprezzabile la presenza delle due manopole fisiche per la gestione del clima, laddove altri modelli costringono a impegnative (e pericolose) navigazioni sul display. Su strada la Touring conferma le doti dinamiche della bZ4X con una chiara propensione al fuoristrada, gestibile attraverso il sistema X-Mode che regola le impostazioni del veicolo in base alle diverse condizioni di guida mentre i sistemi di controllo di trazione e di assistenza in discesa controllano la velocità. Per la massima tranquillità, soprattutto nelle condizioni più impegnative di aderenza, la AWD si conferma l'opzione preferibile, anche in considerazione di una capacità di guado che arriva a 500 mm e la rende una vera All Terrain. Aspettando il lancio previsto per la fine dell’estate, il listino della Touring – costruita in Giappone nell'impianto Subaru di Tajima – è già disponibile e prevede due allestimenti, Icon e Premium, con prezzo a partire da 50.500 euro per la versione a due ruote motrici, che in caso di permuta scende a 46.500. La Icon AWD invece ha un listino di 54.000 euro mentre la Premium parte da 57.500: come per la FWD anche qui l'offerta di lancio prevede uno sconto di 4 mila euro in caso di transazione. Toyota – che garantisce che garantisce che la batteria mantenga almeno il 70% della sua capacità fino a 10 anni di età o fino a un milione di km percorsi- propone inoltre una promozione di lancio 'HomeCharge' con Wallbox domestica e installazione inclusa, dal valore commerciale di oltre 1600 euro.

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Pubblicato il 19 Maggio 2026