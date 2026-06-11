Toyota alla 1000 Miglia Gran Turismo Experience 2026

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Toyota prende parte per la prima volta alla 1000 Miglia Gran Turismo Experience 2026, l'evento organizzato nell'ambito della storica Mille Miglia che si svolge dal 9 al 13 giugno con partenza e arrivo a Brescia. Si tratta di un debutto significativo, perché è la prima volta che un costruttore automobilistico giapponese e vetture giapponesi partecipano a una manifestazione legata alla celebre corsa italiana. La Mille Miglia rappresenta uno dei simboli più importanti della cultura automobilistica mondiale. Nata come gara su strada disputata tra il 1927 e il 1957, ha contribuito a mettere alla prova affidabilità, prestazioni e resistenza delle vetture dell'epoca, attraversando alcuni dei paesaggi più suggestivi d'Italia. La 1000 Miglia Gran Turismo Experience è una manifestazione di recente introduzione, sviluppata dagli organizzatori della Mille Miglia in collaborazione con Polyphony Digital, la società che realizza la celebre serie di videogiochi Gran Turismo. Per questa partecipazione Toyota schiera cinque modelli che raccontano l'evoluzione tecnica e sportiva del marchio e il concetto di "Creare auto sempre migliori attraverso il motorsport". Ad aprire la squadra è la Toyota Crown di prima generazione (RS), modello che nel 1955 inaugurò una nuova fase dell'industria automobilistica giapponese e che nel 2025 ha celebrato il proprio settantesimo anniversario. Accanto alla Crown è presente la Toyota Sports 800, leggera sportiva biposto che negli anni Sessanta si fece notare per le sue qualità aerodinamiche e per i successi ottenuti nelle competizioni nazionali giapponesi. Tra le vetture più prestigiose figura anche la Toyota 2000GT, considerata ancora oggi una delle automobili più iconiche mai prodotte dal marchio. La sua fama internazionale nacque grazie ai record di velocità ottenuti nel 1966 e ai successi nelle competizioni endurance. La rappresentanza delle sportive più moderne è affidata alla Toyota Supra (JZA80), modello particolarmente caro ad Akio Toyoda, e alla Lexus LFA, la supercar sviluppata anche attraverso l'esperienza maturata al Nürburgring e protagonista di importanti risultati nelle gare di durata.

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Pubblicato il 11 Giugno 2026