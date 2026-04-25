Toyota aggiorna la Yaris Cross, per la best-seller nuovo frontale e full hybrid 130 cv

(Adnkronos) – Nella cornice 'naturale' della Milano Design Week, Toyota ha presentatola Nuova Yaris Cross, modello più venduto della Casa in Europa (200 mila unità nel solo 2025) e anche in Italia, protagonista fin dalla sua prima introduzione del segmento dei B-Suv nel 2021. Nel segno dell'impegno verso il ‘kaizen’ – miglioramento continuo – Toyota propone aggiornamenti in particolare sul fronte estetico con un distintivo frontale di nuova progettazione, dominato da una griglia anteriore a nido d'ape, è rifinita nel colore della carrozzeria. I fari a LED ridisegnati completano l'immagine complessiva e includono luci diurne integrate di serie. Allo stesso tempo, arrivano nuovi cerchi in lega nelle versioni superiori – 17 pollici su Icon, 18 pollici su Premium – e anche nuovi colori: insieme al Celestite Grey e al monotone Storm Grey, si aggiunge alla gamma il Precious Bronze che sarà disponibile esclusivamente in soluzione bi-tone con tetto e montanti neri a contrasto. Interventi anche nell'abitacolo, mentre su tutte le versioni sono ora inclusi specchietti esterni ripiegabili elettricamente. Ancora puù distintiva la versione Gr Sport che oltre a caratteristiche esterne ed interne esclusive offre sospensioni ricalibrate per una guida più sportiva ed emozionante. Tutte le versioni della nuova Yaris Cross sono disponibili esclusivamente con motorizzazione 1.5 Full Hybrid 130 cv e una scelta di due tipi di trasmissione. I clienti possono scegliere tra la trazione anteriore (FWD) o la trazione integrale intelligente (AWD-i – solo su Icon e Premium). Anche in questo aggiornamento si conferma l'attenzione di Toyota alla versatilità come testimoniano i sedili posteriori abbattibili in configurazione 40:20:40 e reclinabili separatamente. I sistemi di sicurezza e assistenza alla guida del Toyota T-Mate includono le funzionalità del Toyota Safety Sense per il migliore comfort e tranquillità alla guida. La strategia commerciale per il mercato italiano prevede diverse novità rispetto alla versione precedente a partire dalla denominazione degli allestimenti che, in linea con la nuova brand identity di Toyota, che vale per tutti i modelli, saranno Yaris Cross (entry grade), Icon, Premium e GR Sport. La nuova Yaris Cross è già in vendita con un listino a partire da 29.600 euro che diventa 24.950 euro in caso di permuta o rottamazione senza vincoli.

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Pubblicato il 25 Aprile 2026