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Tour de France, Schmid vince la tredicesima tappa e Pogacar resta in maglia gialla

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(Adnkronos) –
Mauro Schmid vince la tredicesima tappa del Tour de France, la Dole-Belfort di 205,8 km. Lo svizzero del team Jayco Alula si impone in una volata a due sul colombiano Harold Tejada (Astana), terzo a 2" il britannico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5). Lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Emirates), arrivato al traguardo in gruppo con oltre 7' di ritardo, conserva la maglia gialla di leader della classifica generale, dove guida con 3'36" di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e 4'06" sul belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora Hansgrohe) e 4'15" su Pidcock che risale al 4° posto. Domani la quattordicesima frazioe, con partenza da Mulhouse a rrivo a Le Markstein Fellering dopo 155,3 km.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Luglio 2026

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