Tour de France, Pogacar vince anche sull’Alpe d’Huez

(Adnkronos) –

E' un Tadej Pogacar sempre più imprendibile nel Tour de France 2026. Il campione sloveno del Team Uae Emirates XRG si è imposto anche nella diciannovesima tappa, la Gap – Alpe d'Huez, di 127.9 km, aggiudicandosi la quinta tappa di questa edizione della Grande Boucle. Pogacar ha auto la meglio sul francese Lenny Martinez, che ha chiuso secondo, e l'ecuadoriano Richard Carapaz, terzo, mentre Remco Evenepoel è rimasto attardato, perdendo 2'30 dallo sloveno. Pogacar ha anche superato il record di scalata del Pirata Marco Pantani. Domani la ventesima tappa, la Le Bourg-d'Oisans – Alpe d'Huez, di 170.9 km.

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Pubblicato il 24 Luglio 2026