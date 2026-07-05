Tour de France, oggi seconda tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)
(Adnkronos) – Il Tour de France 2026 torna protagonista con la seconda tappa. Oggi, domenica 5 luglio, la Grande Boucle prosegue – in diretta tv e streaming – con un'altra frazione spagnola dopo la cronometro a squadre che si è corsa a Barcellona e che ha inaugurato la nuova edizione, con la Visma a trionfare e Vingegaard, fresco vincitore del Giro d'Italia, a prendersi la prima maglia gialla. La seconda tappa partirà da Tarragona e arriverà ancora una volta a Barcellona, per un totale di 3.320 chilometri di percorso. La seconda tappa del Tour de France 2026 partirà da Tarragona e affronterà diverse salite. La prima sarà quella di Begues, poi toccherà a tre passaggi sul Motjuic, già attraversato durante la cronometro a squadre, una scalata di terza categoria con una pendenza superiore al 10%. L'arrivo sarà ancora una volta a Barcellona. La partenza della seconda tappa del Tour de France è prevista per le 13.45, con l'arrivo che è invece in programma intorno alle 17.26. La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels
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Pubblicato il 5 Luglio 2026