Tour de France, oggi ottava tappa. Orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –

Torna in pista il Tour de France 2025. Oggi, sabato 12 luglio, la Grande Boucle presenta la sua ottava frazione, con un percorso da Saint-Menn-Le-Grand a Laval Espace Mayenne, per un totale di 171,4 chilometri. In maglia gialla c'è Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), trionfatore nella tappa di ieri e leader della classifica generale con 54'' di vantaggio su Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e 1'11'' sul terzo posto di Kevin Vauquelin (Arkea-B&B Hotels). Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa di oggi in tv (anche in chiaro) e streaming. La tappa di oggi del Tour de France presenta un percorso da 171,4 chilometri che inizia a Saint-Meen-Le-Grand e finisce a Laval Espace Mayenne. Si tratta di una frazione che potrebbe essere definita 'di transito' e che non presenta grossi dislivelli. I ciclisti attravereranno un'ampia pianura e delle salite leggere. Un solo GPM sul percorso dei corridori, che affronteranno un dislivello di circa 1700 metri. Il Tour de France 2025 sarà visibile in diretta (in chiaro) su Rai 2, con il collegamento previsto – a seconda delle tappe – tra le 14 e le 15. La settima tappa di oggi inizierà intorno alle 13.10, con l'arrivo previsto tra le 17.04 e 17.24. Frazioni complete disponibili in diretta su Discovery+ ed Eurosport, visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Luglio 2025