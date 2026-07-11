Tour de France, oggi ottava tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Si corre l'ottava tappa del Tour de France 2026. Oggi, sabato 11 luglio, la Grande Boucle va in strada con la frazione che parte da Perigueux e arriva Bergerac – in diretta tv, in chiaro, e streaming. I ciclisti affronteranno un totale di 180 chilometri, in una frazione che dovrebbe essere dedicata agli sprinter vista la tipologia pianeggiante del percorso. Frazione per lo più pianeggiante, si parte a Perigueux in Bretagna per entrare nella Mayenne. Al chilometro 85 è previsto lo sprint intermedio di Vitré, un antipasto della probabile volata finale. L'unico Gran Premio della Montagna di giornata è previsto a 16 km dall'arrivo ma la Côte de Nuillé-sur-Vicoin non dovrebbe fare selezione in gruppo. Ultimo chilometro tutto in leggera salita. La partenza della settima tappa del Tour de France è prevista per le 13.25, con l'arrivo che è invece in programma intorno alle 17.15. La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.

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Pubblicato il 11 Luglio 2026