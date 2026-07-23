Tour de France, Carapaz vince la 18/a tappa e Pogacar sempre in maglia gialla

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Richard Carapaz vince in solitaria la 18/a tappa del Tour de France, la Voiron-Orcières Merlette di 185 km. L'ecuadoriano del team EF Education–EasyPost si impone con 45" di vantaggio sullo svizzero Mauro Schmid (Team Jayco Alula) e sullo statunitense Matteo Jorgenson (Visma Lease a bike). Lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Emirates), arrivato nel gruppo a più di 4' dal vincitore, conserva la maglia gialla di leader della corsa con 4'32" sul belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora Hansgrohe) e 6'51" sul compagno di squadra il messicano Isaac Del Toro. Domani 19/a e penultima frazione della Grande Boucle, con partenza da Gap e arrivo in salita all'Alpe d'Huez dopo 128 km.

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Pubblicato il 23 Luglio 2026