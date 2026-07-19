Attualità

Tour de France, brutta caduta per Vingegaard, costretto al ritiro

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Jonas Vingegaard costretto al ritiro nel Tour de France. Il corridore danese della Visma Lease a Bike, è caduto a poco più di 20 km dal traguardo della quindicesima tappa, la Champagnole-Plateau de Solaison di 183,9 km. Una brutta caduta che lo ha costretto a lasciare il Tour per una sospetta frattura della clavicola. Coinvolti nella caduta anche Kuss, Del Toro ed Hindley che sono riusciti a riprendere la gara. Vingegaard, due volte vincitore del Tour, in questa edizione era secondo nella classifica generale con un distacco di +4'30'' dalla maglia gialla Tadej Pogacar. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Milano Marittima, bimba annegata in piscina hotel: padre indagato per abbandono di minore

17 minuti fa

Bologna, 43enne ammanettato muore durante intervento polizia

23 minuti fa

Lago di Garda, ancora senza esito le ricerche del giovane che ha salvato un bimbo inglese di 7 anni

43 minuti fa

Drake e McGregor, scommesse milionarie per finale Mondiali: “Vincerà Argentina”

44 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio