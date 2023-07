Tour de France, Bilbao vince oggi decima tappa: la classifica

(Adnkronos) – La decima tappa del Tour de France, la Vulcania-Issoire di 168 km disegnata per scalatori e attaccanti con 5 Gpm di cui 4 di terza categoria, va a Pello Bilbao della Bahrain Victorious, che si mette alle spalle in volata Georg Zimmermann del team Intermarché. Terzo posto a Ben O'Connor della Ag2R. Jonas Vingegaard della Jumbo Visma resta in maglia gialla. Distacco immutato per il diretto inseguitore e altro grande favorito dell'edizione 2023 della Grande Boucle Tadej Pogacar (Uae Emirate) secondo a 17''. Terzo ancora Jay Hindley (Bora Hansgrohe). Balzo in classifica per il vincitore di tappa, Bilbao, che dall'undicesimo passa al quinto posto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Luglio 2023