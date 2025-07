Tour de France, Arensman vince la 14esima tappa e Pogacar sempre in giallo

(Adnkronos) – Thymen Arensman vince la 14esima tappa del Tour de France, oggi sabato 19 luglio, la Pau-Luchon Superbagneres di 182 km. L'olandese della Ineos Grenadiers entra in una maxi-fuga sul Tourmalet, scatta da solo sul Col de Peyresourde riprendendo la maglia a pois, il francese della Bahrain Victorious Lenny Martinez e andando a trionfare in solitaria sull'arrivo in salita. Alle sue spalle staccato di 1'08" lo sloveno Tadej Pogacar (Uae team Emirates) che conserva la maglia gialla di leader. Terzo a 1'12" il danese Jonas Vingegaard (Visma lease a bike). Nella generale Pogacar guida con 4'13" su Vingegaard e 7'53" sul tedesco Florian Lipowitz (Red Bull-Bora Hansgrohe). Domani 15/a frazione, la Muret-Carcassonne di 169 km. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Luglio 2025