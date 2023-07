Tour de France 2023, Philipsen vince 11esima tappa: Vingegaard maglia gialla

(Adnkronos) – Jasper Philipsen vince l'11esima tappa del Tour de France 2023. Il corridore della Alpecin-Deceuninck si è imposto in volata nei 180 km da Clermont-Ferrand a Moulins. Il belga firma il quarto successo in questa edizione della Grande Boucle, e rafforza la sua leadership nella maglia verde valida per la classifica a punti. Philipsen ha regolato Dylan Groenewegen e Phil Bauhaus. In classifica generale Jonas Vingegaard è sempre in maglia gialla davanti a Tadej Pogacar, staccato 17 secondi, e a Jai Hindley, terzo a 2'40. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Luglio 2023