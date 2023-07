Tour de France 2023, gara ripresa dopo maxi caduta: ritiri e ambulanze

(Adnkronos) – Il Tour de France 2023 è ripartito dopo la maxi caduta di gruppo a causa dell'asfalto bagnato dopo 5,5 km della 14esima tappa, da Annemasse a Morzine Les Portes du Soleil di 152 km. Tanti i corridori coinvolti, auto di soccorso e ambulanze pronte a raccogliere i ciclisti. Ad avere la peggio Louis Meintjes, 13° in classifica generale: per lui frattura alla clavicola e gara terminata, così come per Antonio Pedrero (Movistar) trasportato in ambulanza con un problema alla gamba. Brutto colpo anche per Louis Meintjes (braccio) e Adrien Petit (gluteo). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Luglio 2023