Totti papà orgoglioso, l’emozione per la vittoria di Chanel: “Mi ha sorpreso”

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Francesco Totti papà orgoglioso. L'ex capitano della Roma, in occasione di un evento di padel, ha commentato per la prima pubblicamente la partecipazione – e la successiva vittoria – della figlia Chanel Totti a Pechino Express, in coppia con Filippo Laurino. "Ho capito l'importanza di questo percorso che ha fatto e devo essere sincero: mi ha sorpreso", ha esordito così Totti parlando della secondogenita, nata nel 2007 dal matrimonio con Ilary Blasi. "È stata più forte di quanto io credessi", ha detto l'ex calciatore, spiegando che la vera vittoria è stata la reazione del pubblico: "Sono felice per la vittoria che ha avuto per la gente. La risonanza è stata tanta, positiva. E questa per me, come per lei, è stata la cosa più importante", ha spiegato Totti, facendo riferimento anche alle critiche che la giovane aveva ricevuto negli ultimi anni, soprattutto durante la separazione dei suoi genitori. "Il modo suo è questo: è simpatica. Ha dimostrato a tante persone quello che è veramente: è stata semplicemente Chanel. È stata brava", ha concluso l'ex calciatore con orgoglio.

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Pubblicato il 20 Maggio 2026