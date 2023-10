Totti e Noemi al Brancaccio per Pio e Amedeo, pubblico impazzito – Video

(Adnkronos) – Francesco Totti è entrato a sorpresa al teatro Brancaccio di Roma accompagnato dalla compagna Noemi Bocchi per assistere allo show di Pio e Amedeo, 'Felicissimo Show'. L'ex capitano della Roma è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico in sala. "Francesco! Capitano!", hanno urlato gli spettatori, che hanno messo immediatamente mano ai telefonini per tentare di scattare qualche foto. L'ex calciatore ha sorriso e salutato la platea con la la mano, poi ha raggiunto velocemente il suo posto accomodandosi vicino a Lino Banfi prima dello spegnersi delle luci in sala. Ad inizio show, Pio e Amedeo sono scesi dal palco e si sono avvicinati a salutare il Pupone: "Ma che cos'è, L'allenatore nel pallone 4?", hanno scherzato i due comici fra le risate del pubblico. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Ottobre 2023