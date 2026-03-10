Totti-Blasi, la piccola Isabel compie 10 anni: gli auguri social

(Adnkronos) – Dalla mamma Ilary Blasi al papà Francesco Totti, fino alla sorella Chanel. Oggi, martedì 10 marzo, la famiglia ha celebrato sui social il traguardo raggiunto dalla piccola 'di casa': Isabel ha compiuto 10 anni.

La mamma Ilary ha ricordato la data e l'ora della nascita, puntuale alle 7 del mattino: "Vorrei svegliarmi così per sempre… tanti auguri di buon compleanno a un pezzo del mio cuore", ha scritto la conduttrice a corredo di un tenero scatto in cui abbraccia la piccola.

Il papà Francesco si è unito agli auguri social con un messaggio pieno d'affetto: "Amore mio oggi è un giorno speciale pieno di felicità e di amore. Il tuo sorriso splenda sempre come il sole, il tuo sguardo mi illumina d'amore. La tua presenza mi rende il papà più fortunato del mondo. Sarò sempre al tuo fianco vita mia, tanti auguri piccola Isa".

Ancora più tenero, il post della sorella maggiore Chanel Totti che ha condiviso un carosello di foto che ritraggono le due sorelle nel corso degli anni: "Oggi compi 10 anni, e faccio ancora fatica a crederci. Mi sembra ieri quando eri così piccola che ti tenevo in braccio, quando ogni cosa per te era una scoperta e io ti guardavo crescere giorno dopo giorno senza rendermi conto di quanto velocemente stesse passando il tempo. E invece eccoci qui, sei già grande, e io sono incredula di come gli anni siano volati via così in fretta", ha scritto Chanel. "Ho avuto la fortuna di vederti crescere – ha aggiunto la prossima concorrente di Pechino Express – di assistere ai tuoi primi passi, i tuoi primi sorrisi, alle tue risate, ai tuoi capricci, e ai tuoi sogni che ad oggi piano piano stanno prendono forma. Ogni anno sei diventata un po’ più forte, un po’ più sicura, un po’ più te stessa… e soprattutto testarda come me! Ma per me resterai sempre la mia bimba, quella che proteggerò e abbraccerò quando ne avrà bisogno". Una sorella che Chanel considera come "un regalo inaspettato" e il "più bello di tutti": "Sono così fortunata ad averti come sorella, con il tuo cuore grande,la tua dolcezza e della piccola donna che stai diventando. Ti auguro di non smettere mai di sognare e di ridere forte. Che la vita ti regali mille momenti felici, amicizie sincere e sogni realizzati uno dopo l’altro. Io sarò sempre a un passo da te, non importa quanto crescerai o quanti anni passeranno, per me resterai sempre la mia piccola", ha concluso.

Pubblicato il 10 Marzo 2026