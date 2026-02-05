Totti alla Roma, le condizioni per il rientro in società (senza gli errori già commessi in passato)

(Adnkronos) –

Francesco Totti può tornare alla Roma. L'ha detto Claudio Ranieri, consigliere della famiglia Friedkin, rilanciando un'ipotesi che è sempre rimasta aperta, per la storia e il significato che avrebbe la presenza del Capitano all'interno della società. Le opzioni sul tavolo sono diverse, con alcuni punti fermi che andrebbero messi, sia stando alle indicazioni che la stessa bandiera della Roma ha fornito ogni volta che ne ha parlato, sia ricordando la prima esperienza da dirigente con la gestione di James Pallotta. E' luglio del 2017 e Totti ha concluso da poco, contro la sua voglia, la straordinaria carriera da calciatore con la maglia della Roma. Il suo ruolo, disegnato come un mediatore tra società e spogliatoio, rimane sempre però poco definito, alimentando da una parte incomprensioni e dall'altra la sua insoddisfazione per l'impossibilità di incidere come avrebbe voluto. E' un'esperienza che dura due anni, fino a giugno del 2019, quando si chiude con una dura conferenza stampa che sancisce una fine dolorosa: "Mi dimetto non per colpa mia, il club mi ha tenuto fuori da tutto… per questo club sono stato sempre un peso… non ho mai avuto la possibilità operativa di poter lavorare sull’area tecnica". In quella occasione, Totti dice anche una cosa che ci porta direttamente a oggi e all'ipotesi rilanciata da Claudio Ranieri: "Nel momento in cui un'altra proprietà punterà forte su di me, io sarò sempre pronto". Ecco, l'altra proprietà può essere quella dei Friedkin ma restano sul tavolo i dubbi e i potenziali problemi della prima esperienza. Per un ritorno di Francesco Totti alla Roma che possa essere utile alla società, a tutta la piazza e anche alle sue ambizioni, sono indispensabili condizioni chiare: un eventuale incarico dirigenziale deve avere un perimetro certo e regole di ingaggio chiare, che coinvolgano l'allenatore Gian Piero Gasperini, il direttore sportivo Ricky Massara, lo stesso Claudio Ranieri e ovviamente la proprietà e, qualora si decidesse di averne uno, il futuro amministratore delegato. Totti non vuole e non può essere solo un uomo immagine. Vuole e può incidere sull'area tecnica, mettendo a disposizione la sua conoscenza del calcio. Quando, come e a quali condizioni questo possa avvenire cambia non solo la forma ma soprattutto la sostanza di quello che potrà essere o non essere. Partendo dagli errori fatti in passato, che non vanno ripetuti. Lo si deve alla più importante bandiera della storia della Roma, ai suoi tifosi e anche a tutte le persone che stanno lavorando per farla crescere. (Di Fabio Insenga)

Pubblicato il 5 Febbraio 2026